Выходец из Винницы Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) высокими зарплатами заманивает украинцев на работу в Польшу и Чехию, а затем отбирает паспорта, шантажирует и вымогает деньги
Об этом пишет Znaj.ua со ссылкой на издание Антикор.
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Далее Кирничный выманивает паспорта якобы для оформления выезда за границу и трудоустройства. После - требует оплатить дополнительные услуги, фейковые сборы и штрафы. В итоге жертве приходится фактически выкупать свои документы. «Когда я начал говорить, что пойду в полицию, если не вернет паспорт и деньги, он (Кирничный) начал на меня орать — угрожал, что позвонит в МИД кому надо, и я больше никогда не смогу никуда выехать из Украины. В итоге мне пришлось заплатить еще какой-то «штраф», и только тогда мне вернули паспорт», — рассказал журналистам Александр, один из обманутых заробитчан.
Вадим Кирничный (Vadym Kyrnyčnyj) занимается мошенничеством не только в Украине. По данным издания, обманом он заполучил доступ к банковским счетам пражской компании Artbud s.r.o. и завладел 495 тыс. чешских крон (около 620 тыс грн), после чего скрылся в неизвестном направлении. «Впоследствии выяснилось, что Вадим Кирничный врал сотрудникам Artbud s.r.o. о том, что у него есть дипломатический паспорт, и что он является членом какой-то большой дипломатической миссии - организации, которая по своему международному уровню не уступает ОБСЕ, издалека показывал сотрудникам какую-то пластиковую карточку, хотя в руки никому не давал», — говорится в материале.