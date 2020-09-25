Украинцев, которые пользуются российской социальной сетью ВКонтакте, ждет наказание
Как передает Politeka.net, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-конференции.
Данилов подчеркнул, что соцсеть запрещена в Украине.
"Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – отметил он.
Неопрятная Волочкова опозорилась на вручении медали, забыв надеть лифчик: «Это очень приятное…»
Звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!"
Дерзкая Ивлеева из «Орла и решки» разлеглась на полу в смелом мини: «Дикая львица»
«Залетела, что ли?»: Орбакайте с огромным животом заподозрили в новой беременности
Такое заявление секретаря СНБО уже вызвало реакцию среди украинского общества.
Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский упрекнул его в том, что есть дела поважнее нежели блокировка российской соцсети.
"Седьмой год войны. Аннексирован Крым, неподконтролен Донбасс. Секретарь СНБО обращается к союзникам с просьбой помочь заблокировать вконтакте", - отметил он своем Telegram-канале.
А вот телеведущий Максим Назаров и вовсе напомнил, что аудитория "ВКонтакте" в Украине только увеличилась за последнее время.
"Этим летом украинская аудитория вконтакте увеличилась на миллион пользователь и составила 20% от всех пользователей сети. Данилов, посади всех без права внесения залога! всех! И их аватарки распечатай и развесь на стене позора у российского посольства!", - отметил телеведущий.
Напомним, жители "ЛНР" неожиданно начали прозревать, где оказались: "человеческая жизнь ничто, чуда не случилось".
Как сообщала Politeka, российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка: "Ишак в погонах".
Также Politeka писала, что российские врачи возмутились отсутствием "премий" за Донбасс, видео: "обещали с 2014 года".