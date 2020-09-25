Украинцев, которые пользуются российской социальной сетью ВКонтакте, ждет наказание

Как передает Politeka.net, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время онлайн-конференции.

Данилов подчеркнул, что соцсеть запрещена в Украине.

"Если они дальше будут распространять российский контент, то они будут иметь определенные хлопоты с нашей полицией, с нашими силовыми структурами", – отметил он.

Такое заявление секретаря СНБО уже вызвало реакцию среди украинского общества.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский упрекнул его в том, что есть дела поважнее нежели блокировка российской соцсети.

"Седьмой год войны. Аннексирован Крым, неподконтролен Донбасс. Секретарь СНБО обращается к союзникам с просьбой помочь заблокировать вконтакте", - отметил он своем Telegram-канале.

А вот телеведущий Максим Назаров и вовсе напомнил, что аудитория "ВКонтакте" в Украине только увеличилась за последнее время.

"Этим летом украинская аудитория вконтакте увеличилась на миллион пользователь и составила 20% от всех пользователей сети. Данилов, посади всех без права внесения залога! всех! И их аватарки распечатай и развесь на стене позора у российского посольства!", - отметил телеведущий.

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