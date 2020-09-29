Журналистка Наталия Влащенко раскритиковала новые правила растаможки товаров в украине

Как передает Politeka.net, историю, которая случилась с ней телеведущая рассказала на своей страничке  Facebook.

"Имела неосторожность заказать себе очки через Интернет. Оказалось, что любые товары дороже 100 евро надо теперь растамаживать в очереди на Луговой", - поделилась журналистка.
 
Она отметила, что таможенный сбор составляет треть стоимости товара.

"Можно быстро, а можно полдня в очереди. Плюс 579 грн услуга брокера. Если хочешь брокера - заполнить какой-то договор на сайте. И это все, чтобы забрать очки, купленные на свои!", - возмутилась Влащенко.
 
По ее словам, такое осложнения процедуры связяно с изменениями к закону, которые были приняты в 2019 году.
 
"Гаплык всем покупкам в интернете. Товарищи депутаты, а вы там в своем уме? Ну, честно", - заключила журналистка.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде рассказали, когда будет утвержден законопроект о льготной растаможки евроблях в Украине. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в Парламенте есть четкая позиция по этому документу.

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"Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства для того, чтобы учесть позицию всех участников этого процесса", - пояснил Разумков.

Разумков

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

 

Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.