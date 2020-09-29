Журналистка Наталия Влащенко раскритиковала новые правила растаможки товаров в украине
Как передает Politeka.net, историю, которая случилась с ней телеведущая рассказала на своей страничке Facebook.
"Можно быстро, а можно полдня в очереди. Плюс 579 грн услуга брокера. Если хочешь брокера - заполнить какой-то договор на сайте. И это все, чтобы забрать очки, купленные на свои!", - возмутилась Влащенко.
Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде рассказали, когда будет утвержден законопроект о льготной растаможки евроблях в Украине. По словам спикера Дмитрия Разумкова, в Парламенте есть четкая позиция по этому документу.
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"Я думаю, здесь должна быть консолидированная позиция как парламента, так и правительства для того, чтобы учесть позицию всех участников этого процесса", - пояснил Разумков.
Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».
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