Журналистка Наталия Влащенко раскритиковала новые правила растаможки товаров в украине

Как передает Politeka.net, историю, которая случилась с ней телеведущая рассказала на своей страничке Facebook.

"Имела неосторожность заказать себе очки через Интернет. Оказалось, что любые товары дороже 100 евро надо теперь растамаживать в очереди на Луговой", - поделилась журналистка.



"Можно быстро, а можно полдня в очереди. Плюс 579 грн услуга брокера. Если хочешь брокера - заполнить какой-то договор на сайте. И это все, чтобы забрать очки, купленные на свои!", - возмутилась Влащенко.

По ее словам, такое осложнения процедуры связяно с изменениями к закону, которые были приняты в 2019 году.