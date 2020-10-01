В Украине работодатели отказывают ветеранам АТО и ООС в трудоустройстве из-за их участия в боевых действиях на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на материал "Новинарні".

Так, волонтер и ветеран войны на Донбассе Екатерина Стулень рассказала, как ей и ее побратимам отказывали в работе, как только слышали об участии в войне на востоке Украины.

"Я сама – ветеран российско-украинской войны. До последнего времени удавалось избежать навешивания на меня ярлыков из-за моего фронтового опыта. И недавно тот факт, что я участник боевых действий, перекрыл все мои профессиональные достижения, опыт, компетенции и умения. Мне отказали в работе именно из-за моего участия в АТО", - поделилась Стулень.

Она подчеркнула, что среди ее побратимов такие случаи - не редкость.

"У некоторых поиск работы затягивался на год, потому что работодатель переставал рассматривать претендента на вакансию сразу после того, как узнавал о военном "стаже" кандидата. Некоторые из-за того, что необходимо кормить семью, решили вернуться в армию, ведь в гражданской жизни их не воспринимают как специалистов и рабочих на уровне с другими", - подчеркнула она.

Женщина объяснила, что работодатели "боятся", что у ветерана АТО и ООС может в голове что-то "перемкнуть".

"К твоей работе претензий не было. Она (работодатель, - ред.) боится, что у тебя что-то может в голове перемкнуть. Ты же на войне была. А вдруг что-то случится", - объясняли женщине причину отказа в трудоустройстве.

Еще раз рассмотреть кандидатуру работодатель соглашался только после прохождения психолога и реабилитации.

"Она почему-то уверена, что на войне ты получила контузию", - пересказал женщине слова работодателя ее знакомый.

"Такой фитбек я получила после собеседования и пробного сюжета от редактора, которую видела один раз. Она не решилась сказать те слова сама, а попросила передать", - поделилась Стулень.

Журналистка также рассказала о других известных ей историях об отказе в работе ветеранам. По ее словам, бывшие военные в итоге стоят перед выбором - ехать на заработки в Польшу или снова подписывать контракт.

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