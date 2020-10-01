У Харкові розгорівся скандал через те, що до гімназії не захотіли приймати дочку загиблого в авіакатастрофі Ан-26 штурмана Олексія Остапенка
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.
Так, директорка навчального закладу, за словами вдови загиблого штурмана, запропонувала посадити дівчинку до когось на коліна в кут класу - мовляв, вільних місць уже немає. Сама ж керівниця навчального закладу заперечує звинувачення.
Вдова Олена Остапенко розповіла, що до трагедії їхня сім'я жила в Чугуєві, де служив її чоловік, а тепер вони з дитиною вирішили переїхати до Харкова, де живуть батьки жінки.
Виникло питання зі зміною школи, дівчинка навчається у другому класі.
"Недалеко від нас в Харкові знаходиться гімназія "Освіта". Нам лише одну зупинку потрібно під'їхати. У Чугуєві Ліза теж навчалася в навчально-виховному комплексі. Ми з Олексієм намагалися дати донці найкращу освіту. Вона вивчає англійську мову, вчиться на кембриджських курсах, можливо, після школи отримає вищу освіту за кордоном. Ми з Олексієм цим жили", - розповіла Олена.
Однак у гімназії дитину загиблого штурмана зустріли не надто привітно.
"Я представилася, сказала, що вдова штурмана, який загинув. Так склалися обставини, що ми переїжджаємо до Харкова, тому дочку потрібно влаштувати в школу. Вона не може довго сидіти вдома і дивитися, як мама плаче, її потрібно чимось зайняти", - розповіла вдова.
Однак директорка, за її словами, відразу заявила, що вони прийшли посеред навчального року і у неї немає зайвої парти і стільця для дівчинки.
"Ну, можна посадити її до когось на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", - з болем розповіла вдова.
Директорка гімназії Тетяна Кучеренко категорично все заперечує.
"Що? Які коліна? Що ви говорите! Я за свої слова відповідаю! Прийшла мама, я їй пояснила, що у мене тільки один клас на паралелі і там 31 учень. У мене технічно немає можливості прийняти. Нам навіть старі меблі нізвідки взяти", - пояснила вона.
Слова про "коліна" директорка назвала "фантазіями мами".
Слова про "коліна" директорка назвала "фантазіями мами".
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Нагадаємо, курсант, який дивом вижив, вразив зізнанням про те, що сталося на борту Ан-26.
Як повідомляла Politeka, мати курсанта, який вижив у катастрофі Ан-26, просить про допомогу для сина.
Також Politeka писала, що з'явилися фото молодих курсантів, які загинули в авіакатастрофі під Харковом.