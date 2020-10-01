

Вдова Олена Остапенко розповіла, що до трагедії їхня сім'я жила в Чугуєві, де служив її чоловік, а тепер вони з дитиною вирішили переїхати до Харкова, де живуть батьки жінки.



Виникло питання зі зміною школи, дівчинка навчається у другому класі.



"Недалеко від нас в Харкові знаходиться гімназія "Освіта". Нам лише одну зупинку потрібно під'їхати. У Чугуєві Ліза теж навчалася в навчально-виховному комплексі. Ми з Олексієм намагалися дати донці найкращу освіту. Вона вивчає англійську мову, вчиться на кембриджських курсах, можливо, після школи отримає вищу освіту за кордоном. Ми з Олексієм цим жили", - розповіла Олена.

Однак у гімназії дитину загиблого штурмана зустріли не надто привітно.



"Я представилася, сказала, що вдова штурмана, який загинув. Так склалися обставини, що ми переїжджаємо до Харкова, тому дочку потрібно влаштувати в школу. Вона не може довго сидіти вдома і дивитися, як мама плаче, її потрібно чимось зайняти", - розповіла вдова.



Однак директорка, за її словами, відразу заявила, що вони прийшли посеред навчального року і у неї немає зайвої парти і стільця для дівчинки. Однак у гімназії дитину загиблого штурмана зустріли не надто привітно."Я представилася, сказала, що вдова штурмана, який загинув. Так склалися обставини, що ми переїжджаємо до Харкова, тому дочку потрібно влаштувати в школу. Вона не може довго сидіти вдома і дивитися, як мама плаче, її потрібно чимось зайняти", - розповіла вдова.Однак директорка, за її словами, відразу заявила, що вони прийшли посеред навчального року і у неї немає зайвої парти і стільця для дівчинки.

"Ну, можна посадити її до когось на коліна в кутку класу. Вона так це і сказала! Додала, що в законі про освіту не написано, що вона зобов'язана приймати дітей військових або бійців АТО", - з болем розповіла вдова.

Директорка гімназії Тетяна Кучеренко категорично все заперечує. Директорка гімназії Тетяна Кучеренко категорично все заперечує.

"Що? Які коліна? Що ви говорите! Я за свої слова відповідаю! Прийшла мама, я їй пояснила, що у мене тільки один клас на паралелі і там 31 учень. У мене технічно немає можливості прийняти. Нам навіть старі меблі нізвідки взяти", - пояснила вона.



Слова про "коліна" директорка назвала "фантазіями мами".