Боец ВСУ почти 5 лет был в плену оккупантов

Бывший военнопленный Богдан Пантюшенко вернулся на Донбасс защищать Украину

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение бойца ВСУ в соцсети.

Так, Пантюшенко, который провел почти 5 лет в плену боевиков и был освобожден в рамках обмена пленными в декабре 2019 года, вернулся на фронт.

Он также рассказал о том, как изменилась украинская армия за эти годы.

"Я уже некоторое время нахожусь в своем подразделении в Донецкой области. Хочу поделиться своими наблюдениями. В общем, все неплохо... Техника, конечно, не самых новых образцов, но исправна и готова к применению, проблем с боекомплектом и горюче-смазочными материалами не наблюдаются, люди подготовлены", - написал он.

Самой главной проблемой среди военных на фронте Пантюшенко считает отсутствие патриотически-просветительского воспитания и низкое качество украинского цифрового телевизионного вещания вблизи линии фронта.

"По телевидению (Т2) лучше всего показывают центральные каналы РФ и каналы с оккупированных территорий. Украинское ТВ возможно смотреть только в ясную погоду. Если дождь или сильный ветер - сигнал исчезает. Кстати, из моего опыта, на оккупированных территориях ситуация по ТВ такая же, и это большой позор для нашего государства, последствия понятны... Военнослужащие недостаточно ориентируются в политической ситуации в Украине и мире, следовательно, не в состоянии объективно отличить своих от врагов", - написал бывший военнопленный.

Как известно, Богдан Пантюшенко был командиром танка 1-й отдельной танковой бригады. Позвиний - "Броня". Он попал в плен во время операции возле села Спартак в районе Донецкого аэропорта. В январе 2015 года танк Пантюшенко вместе с другими должен был выйти к Путиловскому мосту, закрепиться и обеспечить проход саперов, которые планировали взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка.

В октябре 2019 года так называемый суд "ДНР" приговорил Пантюшенко к 18 годам тюрьмы. Почти год назад, 29 декабря 2019 года, он и еще 75 человек были освобождены из плена боевиков и переданы Киеву в рамках "большого обмена" пленными.

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