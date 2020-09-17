Україна понесла нову втрату на Донбасі

У бліндажі від підриву на гранаті загинув військовий Волинської бригади Роман Червінський. Про трагедію, яка сталася 16 вересня близько половини другої ночі в районі населеного пункту Новотошківське, повідомляє Яворівська РДА у Фейсбуці.

За інформацією прес-центру штабу ООС, боєць загинув внаслідок необережного поводження з боєприпасом. Травми Романа виявилися несумісні з життям.

Про загиблого відомо, що він – житель міста Яворів на Львівщині. Червінський народився 1991 році. На військову службу його призвали в 2011 році. У 2015 році мобілізований Яворівсько-Мостиським військкоматом. Воїн служив механіком-водієм у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

У зв'язку із загибеллю захисника на Яворівщині оголошено жалобу.

Раніше ми писали про те, що в Ананьєві Одеської області з почестями провели в останню путь загиблого на Донбасі воїна ЗСУ Руслана Волкова. Репортаж з похорону оприлюднила прес-служба 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, в якій боєць служив вогнеметником.

Попрощатися з Русланом прийшли його побратими, родичі і друзі, представники командування частини, а також дуже багато людей.

Труну з прикритим тілом загиблого пронесли крізь живий коридор під звуки військового оркестру.

Ми також розповідали про те, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Нагадаємо, молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про героя.

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