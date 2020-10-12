Председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова и ряд её коллег по фракции «Слуги народа» зарегистрировали в Верховной Раде два законопроекта, касающиеся самогоноварения

Об этом сообщает «Деловая столица».

Один из проектов предполагает отмену административной статьи, которая карает за производство самогона для личного употребления. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, эта статья – всего лишь рудимент советских времён, точнее, антиалкогольной кампании второй половины 1980-х годов. Сама кампания вскоре показала свою бесполезность, и была свёрнута уже в 1990 году, но статью отменить забыли. К тому же по ней наказанием является совершенно мизерный штраф – от 51 до 170 гривен.

Авторы законопроекта считают производство самогона для себя естественным правом украинских граждан. Запрет на него совершенно нелогичен, так как кустарное производство других алкогольных напитков, наподобие вина, наливок или медовухи, законом не преследуется.

Второй проект разрешает производить самогон и с целью продажи, однако не более ста литров в месяц. Физическим лицам-предпринимателям для этого понадобится официальная лицензия. Но эту лицензию можно будет получить бесплатно, а также освободиться от уплаты акцизного сбора – для этого достаточно перерабатывать за месяц не менее тонны молочных продуктов. Таким способом законодатели надеются стимулировать развитие молочной промышленности.

Кроме того, в этом законопроекте оговаривается точное определение самогона: это спиртной напиток крепостью от 40 до 60 градусов, приготовленный кустарным способом путём перегонки браги.

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