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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет высказался о жителях Донбасса

В частности, он заявил, что жители Донбасса страдают из-за войны потому, что они частично виновны.

Такое заявление 91-летний патриарх сделал во вторник, 20 октября в эфире телеканала "Украина 24".

Он добавил, что на Донбассе есть невиновные жители, которые страдают. Но большинство из них сами виноваты, что страдают.

"Сказать, что они не виноваты, нельзя, если б они не были виноваты – не страдали бы. Потому они и страдают от сражения, что виновны. Но не все. Иов был невиновный, но страдал. Так и на Донбассе – есть невиновные, которые страдают. В чем вина тех, кто виновен? В том, что они отступили от Бога, не верили, а во-вторых, они начали вот эту борьбу с остальной Украиной", – сказал Филарет.

Также ранее сообщалось, что патриарх ПЦУ Филарет высказался о Донбассе, при этом он не против, чтобы россияне жили там.

По его словам, прекращение огня на Донбассе – это не капитуляция, а нужный этап для восстановления справедливого мира, за которым должны последовать освобождение от русских войск и проведение выборов по законам Украины. Кроме того, он добавил, что считает россиян братьями и не против, чтобы они жили на Донбассе.

Напомним, что патриарх Кирилл выдал миру молитву от коронавируса: «Так и победим, других вариантов нет!».

Как Politeka писала, что Филарет назвал причину появления коронавируса в мире.

Также Politeka сообщала, что Филарет отреагировал на жесткое решение Епифания