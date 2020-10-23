Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Знай.юа. Приводим слова автора без комментариев

С 1901 года средняя температура воздуха на планете выросла на 1 градус. Тенденция на рост продолжается, и чем дальше, тем больше люди будут страдать от недостатка пресной воды, экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий.

Остановить климатические изменения невозможно, но затормозить бешеные темпы глобального потепления возможно. И это должно стать нашей задачей, чтобы у человечества было время приспособиться к новым условиям для жизни.

Какие именно кластеры окружающей среды надо усиленно защищать? Как нужно действовать в этих кластерах, чтобы минимизировать влияние на климат?