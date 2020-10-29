Руководство ОБСЕ подыграло российским оккупантам на переговорах в Минске

Об этом в своем Facebook рассказал журналист и представитель украинской делегации Сергей Гармаш.

По его словам, украинская сторона пригласила на заседание Станислава Асеева, который был в плену у боевиков, и который должен был рассказать о зверствах российских оккупантов на Донбассе.

Однако, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау не дала ему выступить.

Гармаш отметил, что сперва глава украинской делегации Леонид Кравчук задал вопрос о пытках боевиков в "Изоляции" представителю российско-оккупационных войск "Л/ДНР" Наталье Никароновой, однако она отказалась отвечать. После этого Кравчук попросил рассказать об "Изоляции" Станислава Асеева, который был в плену 31 месяц.

"Представительница оккупационной администрации ОРДО Никанорова отказалась отвечать на вопрос Кравчука о пыточном лагере садистов "ДНР" – "Изоляции". Тогда Кравчук предложил рассказать об этом месте Стасу Асееву, который провел в застенках "Изоляции" 31 месяц своей жизни. Но Стаса прервала председательствующая от ОБСЕ Хайди Грау, объяснив, что "не та ситуация" и призвав стороны к уважению", - добавил журналист в своем Facebook.

"Выходит, фройляйн Грау - покрывает пытки и терроризм кремля?", "Хочется, чтобы госпожа Грау оказалась в этом лагере. И не с инспекцией или экскурсией", "Об "Изоляции" надо говорить на другой площадке, не надо метать бисер перед свиньями! это все равно, что в 1943году говорить о конц. лагерях в Польше", "У фрау нервишки не выдержали", - возмутились украинцы в комментариях под публикацией журналиста.

Напомним, бывший главарь "ДНР" признался в тотальном разграблении Донбасса: "взял грех на душу и...".

Как сообщала Politeka, боевики передумали отдавать жизнь за "независимый" Донбасс.

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