Бывшая жительница Горловки Марина Чуйкова, пережившая пытки в подвалах «ДНР», выступила в поддержку Алексея Резникова

Речь идет о словах вице-премьер-министра по вопросам интеграции оккупированных территорий о том, что ОРДЛО – это опухоль, с которой неизвестно что делать, передает «Диалог.UA».

Чуйкова, которая провела в тюрьме оккупантов 655 дней, согласна с Резниковым.

«Это действительно раковая опухоль. НВФ «ДНР» в прямом смысле слова выжигают на оккупированных территориях все украинское. Сколько я за это время увидела людей, которых бросали в тюрьму без суда и следствия, просто за комментарии в социальных сетях в поддержку Украины. Как эти оккупанты над нами, женщинами, издевались в тюрьмах, как они презрительно нам говорили: «Вы шлюхи украинские»», – написала она.

Женщина рада, что в правительстве говорят правду и понимают, что в реальности происходит на оккупированных территориях.

По ее словам, вернуть Донбасс можно и нужно, однако для этого все украинцы должны объединиться, чтобы сломать стратегию «русского мира».

«Или лечить, или отрезать хирургическим путем», – уверена бывшая узница.

Как известно, до войны Чуйкова работала медсестрой в больнице. С началом войны ее сыновья Савва и Артур уехали в Харьков, а она осталась в Горловке, чтобы ухаживать за больной мамой.

Периодически женщина выезжала в Украину, чтобы купить продукты и лекарства, проведать детей. Весной 2018 года во время возвращения в Горловку ее задержали на пропускном пункте от «ДНР» и забрали паспорт.

Далее начались унижения. К ней привели женщину, которая раздела ее догола и обыскала, затем явились двое типов из «МГБ ДНР», арестовали горловчанку, обвинив ее в шпионаже и предательстве. Дальше надели мешок на голову и увезли в «МГБ Донецка».

Ее возили по городам и по военным частям «показывали, как обезьяну», называли предательницей. Кроме того ее оскорбляли, пинали, били головой о дверь, даже расстрелом пугали, поставив к стенке, однако ничего не произошло.

Суд по сфабрикованному на скорую руку и абсурдному делу продолжался почти год, и все это время сыновья Марины стучались во все инстанции, поскольку не знали, что с мамой. О ее местонахождении стало известно только после того, как адвокат пленной позвонил бывшему мужу Чуйковой.

За "шпионство" Марину приговорили к 11 годам лишения свободы. Ее этапировали в Снежнянскую женскую колонию. Там она работала швеей. На заработанные за месяц 97 рублей смогла впервые за все время плена позвонить сыновьям. 29 декабря 2019 года Марину и еще трех женщин обменяли, и она вернулась в Украину.

Напомним, ветеран АТО разнес в пух и прах «мирный план» по Донбассу ставленников Кремля.

Как сообщала Politeka, Россия бросила «ДНР» без денег и без лекарств.

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