У них вообще совесть есть?

Народные депутаты массово нарушают правила карантина в Верховной Раде

Как передает Politeka.net, показательные кадры опубликовали в Telegram-канале "Женщина с косой"

"Нардепы нарушают сами, зато хотят штрафовать украинцев. К примеру, наблюдая за сегодняшним заседанием в Верховной Раде мы заметили, что 20% нардепов не соблюдают карантинные нормы", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что действительно многие народные избранники находятся в зале в масках.

"Глава фракции СН Давид Арахамия и представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский находится в Верховной Раде без масок", - говорится в сообщении.

Далее нардепы Антон Яценко, который курирует «тендерную мафию» тоже без маски, как и Анатолий Урбанский, при этом они все прямо общались с Министром здравоохранения, который им не сделал замечания по этому факту", - назвали имена некоторіх нарушителей авторы канала.

Напомним, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок или не надлежащее использование ее в общественных местах.

Теперь официально за маску на подбородке придётся заплатить 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.

Напомним, штрафы внезапно урезали, за что украинцам позволили не платить: громкое решение Рады.

Как сообщала Politeka, украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…».

Также Politeka писала, что украинцам уготовили новый сюрприз, кому придется достать кошельки: "Штраф до 100 тысяч гривен".