Народные депутаты массово нарушают правила карантина в Верховной Раде
Как передает Politeka.net, показательные кадры опубликовали в Telegram-канале "Женщина с косой"
"Нардепы нарушают сами, зато хотят штрафовать украинцев. К примеру, наблюдая за сегодняшним заседанием в Верховной Раде мы заметили, что 20% нардепов не соблюдают карантинные нормы", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, что действительно многие народные избранники находятся в зале в масках.
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"Глава фракции СН Давид Арахамия и представитель Президента в Конституционном суде Федор Вениславский находится в Верховной Раде без масок", - говорится в сообщении.
Далее нардепы Антон Яценко, который курирует «тендерную мафию» тоже без маски, как и Анатолий Урбанский, при этом они все прямо общались с Министром здравоохранения, который им не сделал замечания по этому факту", - назвали имена некоторіх нарушителей авторы канала.
Напомним, Верховная Рада Украины ввела штрафы за неношение масок или не надлежащее использование ее в общественных местах.
Теперь официально за маску на подбородке придётся заплатить 170 грн за первое нарушение, и 255 – за повторное.
Напомним, штрафы внезапно урезали, за что украинцам позволили не платить: громкое решение Рады.
Как сообщала Politeka, украинцев ошарашили новым решением по штрафам, цифры изменятся: «двойная сумма…».
Также Politeka писала, что украинцам уготовили новый сюрприз, кому придется достать кошельки: "Штраф до 100 тысяч гривен".