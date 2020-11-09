А вы игнорируете войну на Донбассе?

Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей

Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью для издания "Телеграф".

Кондратюк также отметил, что не может понять украинцев, которые равнодушно относятся к войне на Донбассе и аннексии Крыма.

"Я не понимаю, почему всем украинцам непонятно, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке?", - заявил он.

При этом телеведущий пояснил, что у него есть лишь два объяснения, почему некоторые украинцы непонимают очевидных вещей о войне и аннексии.

"Такое непонимание некоторыми украинцами этих очевидных вещей возможно по двум причинам: у них низкий интеллектуальный уровень или желание быть коллаборационистами, то есть – помогать и оправдывать агрессора. Больше у меня объяснений нет", - пояснил Кондратюк.

Кроме того, продюсер выступил за полный разрыв отношений между Украиной и Россией.

"Я - за 100%-ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу", – резюмировал телеведущий.

Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.



