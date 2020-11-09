Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей
Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью для издания "Телеграф".
Кондратюк также отметил, что не может понять украинцев, которые равнодушно относятся к войне на Донбассе и аннексии Крыма.
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"Я не понимаю, почему всем украинцам непонятно, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке?", - заявил он.
При этом телеведущий пояснил, что у него есть лишь два объяснения, почему некоторые украинцы непонимают очевидных вещей о войне и аннексии.
"Такое непонимание некоторыми украинцами этих очевидных вещей возможно по двум причинам: у них низкий интеллектуальный уровень или желание быть коллаборационистами, то есть – помогать и оправдывать агрессора. Больше у меня объяснений нет", - пояснил Кондратюк.
Кроме того, продюсер выступил за полный разрыв отношений между Украиной и Россией.
"Я - за 100%-ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу", – резюмировал телеведущий.
Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.
Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.
Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.