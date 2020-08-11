Продюсер Ігор Кондратюк висловився про політичну партію "Слуга народу"

Свій коментар він дав в інтерв'ю "Українській правді".

За словами Кондратюка, деякі з членів партії можуть стати справжніми політиками, але в основному це "набір випадкових людей".

"Якщо говорити про монобільшість партії "Слуга народу", то іноді здається, що це - швидкий набір випадкових людей. Деякі з них, звичайно, можуть бути політиками, безумовно, і це для них було можливістю. Це для них був соціальний ліфт, якщо хочете", - зазначив продюсер.

Також він підкреслив, що феномен "Слуги народу" став можливим тільки через українців, які в це повірили.

"Так що така партія. Якщо ти знаєш, після того, як обрали президентом Зеленського, ця партія не мала жодних ні осередків, нічого. Було незрозуміло, як вони можуть перемогти в парламенті, коли у них немає ніякої політичної структури взагалі. Але український "мудрий народ" вирішив, що це може бути", - упевнений Кондратюк.

Раніше продюсер озвучив думку, що якщо Україна хоче закінчити війну на Донбасі, то доведеться діяти на умовах Кремля.

За його словами, після цього моторизована бригада з Криму під російськими прапорами пройде до Маріуполя і українська гідність буде розтоптана.

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