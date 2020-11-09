Жители ОРДЛО часто жалуются на то, что не получают пенсию от Украины, однако фактически не имеют на нее права

Как передает Politeka со ссылкой на replyua.net, такое мнение высказал блогер Евгений Медолазов.

Он отметил, что ему нередко приходится слышать фразу "я заработал пенсию", и особенно не по себе становится, когда слышишь эту фразу от жителей ОРДЛО.

"У нас солидарная пенсионная одноуровневая система. За те годы, что мы отчисляем деньги в Пенсионный фонд, государство не отложило ни копейки, оно их сразу раздало этим пенсионерам на сегодняшний день за счет работающих", - подчеркнул блогер.

Он также отметил, что жители ОРДЛО не платят налоги в украинский Пенсионный фонд, и поэтому вообще не должны получать пенсию, они ее получают за счет работающих на территории контролируемой Украины.

"Это социально несправедливо, но такова политика государства, потому что их все-таки хотят вернуть, но, нужно сказать честно, территорию то вернут, а местных, особенно, когда там будет поколение, выросшее в ОРДЛО, нет. Да и тех, что не выросли, тоже, они искренне ненавидят Украину, потому что при таком уровне антиукраинской пропаганды, НЛП проведенной Кремлем, сложно себе представить, что там можно сделать", - считает блогер.

Ранее сообщалось, что в ОРДЛО от китайского вируса умирают около девяти процентов больных, в то время как в Украине этот показатель – менее двух процентов.

Напомним, доведенные до отчаяния дончане пригрозили Пушилину.

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