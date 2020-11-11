Идти в политику, будучи совершенно неопытным – опрометчивый поступок

Такое мнение озвучил украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк в интервью для Телеграф.

Поэтому он считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда "Слуги народа" совершенно некомпетентны в том, за что они несут ответственность. Из-за этого вся Украина оказалась в опасности.

Он также прогнозирует "горячую" политическую обстановку в Украине из-за провала партии "Слуга народа" на местных выборах. Он также добавил, что понимая свою неопытность, Владимир Зеленский не должен был идти в президенты.

"Некомпетентность Зеленского и его команды опасна для страны. Провал его партии на местных выборах и конституционный кризис сделают ближайшие месяцы в Украине очень политически горячими. Не нужно было ему прыгать в воду, не научившись плавать! Это глупо. А для страны – новые испытания, которые не двигают ее вперед", – отметил шоумен.

Также ранее сообщалось, что Игорь Кондратюк настаивает на том, что диалог России и Украины должен начаться после освобождения Крыма и возвращения Украине контроля над границей.

Кроме того, украинский продюсер заявил, что не желает знать Россию до тех пор, пока оккупирован Крым и идет война на Донбассе.

Напомним, Кондратюк указал на ущербность украинских выборов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся по украинским гастролерам в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.