Дом главы КСУ Александра Тупицкого стоит среди высоких сосен и скрывается за высоким забором

Журналистам издания "Страна" стало известно, что на территории особняка главы КСУ, который находится в городке Васильков под Киевом, расположен водопад, бассейн, теплица и квадроцикл.

Кроме того журналистам удалось заснять особняк с высоты птичьего полета (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что над участком, площадью в 23 сотки, поработал ландшафтный дизайнер - газон идеально выстрижен, тропинки выложены декоративным камнем, озеро облагорожено и даже создан искусственный водопад.

Журналисты обнаружили во дворе много всего интересного, например, зоны отдыха на любой вкус: бассейн с шезлонгами и пляжное бунгало, а рядом искусственное озеро с водопадом. И еще тренажерный зал на свежем воздухе под навесом. На лужайках возле дома – горки, качели, песочница и пара батутов. А на крылечке запаркован кортеж из детских машинок-каталок.

Имение семейства главы КСУ состоит из двух земельных наделов, поэтому с участка есть два выезда.

Сам особняк расположен на территории, которая по документам принадлежит теще Тупицкого. Тогда как на земле, которую задекларировал сам судья, установлена только детская площадка и "качалка"

Пользователи сети под видео высказывали разное мнение по поводу этого дома: "Явно не на зарплату куплен!", "Не по зарплате конечно, но по Украинским меркам, сарай с корытом. Даже стыдно как-то. Чиновники гораздо более низкого уровня живут в десятки раз круче🤣", "Не дорого и не богато, но все равно видно что не на зарплату судьи...".

Напомним, что "бездомный" судья КСУ Слиденко два года не декларировал никакой недвижимости.

Как сообщала Politeka, у судьи КСУ нашли поместье "английского лорда", кадры роскоши.

Также Politeka писала, что член КСУ Игорь Слиденко внезапно пригрозил президенту Владимиру Зеленскому.