Суддя КСУ Ігор Сліденко два роки не вносив до декларації інформацію про свою нерухомість
Зокрема, суддя не відображав у деклараціях будинку чи квартири у власності, оренді чи користуванні, хоча у графі "місце фактичного проживання" вказував саме Київ.
Про це йдеться в розслідуванні проекту "Наші гроші з Денисом Бігусом". Крім того, були оприлюднені фото елітних володінь судді.
"Логічно було б припустити, що з Вінницької області він мав приїхати з родиною до столиці на постійне місце проживання. Але протягом двох років з 2015–го по 2016 рік – суддя КСУ не відображав у деклараціях будинку або квартири у власності, оренді або користуванні, - йдеться в розслідуванні.
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За законом, декларант повинен показати майно, яким користується, навіть якщо це була кімната в гуртожитку або тимчасове проживання у родичів.
У той момент в декларації судді був тільки автомобіль Peugeot 2011 року випуску, що робило суддю бездомним, який проживав з родиною у старенькому авто.
Вже в декларацію за 2017 рік Сліденко вніс два житла: орендовану у державного управління справами квартиру площею 47 м2 і службову квартиру від КСУ площею 108 м2 на столичному проспекті Науки.
У 2019 році у власності Сліденка з'явилася квартира на вулиці Інститутській площею 87,8 м2. Вона обійшлася судді в більш ніж 5 млн грн, простим українцям таке і не снилося.
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