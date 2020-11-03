Член Конституционного суда Украины Игорь Слиденко взорвался угрозами в сторону президента Украины Владимира Зеленского

Кроме того, он обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он открыто призывал народных депутатов от фракции "Слуга народа" к свержению государственного строя.

Также Слиденко заявил в комментарии УНИАН, что глава государства в аудиообращении к нардепам "наговорил себе на 150 лет тюрьмы, за решеткой".

"Он наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя. Это уже не выдумки СНБО, что Конституционный суд посягал на государственный строй. Чем посягал? Что Конституционный суд отменил 366-1 статью Уголовного кодекса и сказал, что ее надо усовершенствовать? Это даже комментировать неудобно", – сказал он.

На вопрос, что будет, если в парламенте найдется 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ, Слиденко ответил, что дальше – "распад Украины и война".

"Потому что, кроме тех 226, никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, не дадут узурпировать и забрать власть", – подчеркнул судья.

Напомним, что президент украинского государства Владимир Зеленский срочным образом созвал совещание СНБО касательно угрозы нацбезопасности страны.

Как сообщала Politeka, Владимир Зеленский срочно обратился к Министерству здравоохранения касательно недостоверности статистики коронавируса.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский потребовал усилить наказания за нарушения карантина в Украине.