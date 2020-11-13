Украинские власти не справились с обеспечением больниц местами для больных
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик и политтехнолог Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.
По его словам, принятие Кабмином решения о введении "карантина выходного дня" - это неудачная попытка сгладить ситуацию.
Отметим, что уже несколько дней подряд количество подтвержденных случаев заболевания в стране превышает отметку в 10 тыс. человек, а в больницах уже ощущается острая нехватка мест для тяжёлых больных.
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Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".
Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".
Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".