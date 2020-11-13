Украинские власти не справились с обеспечением больниц местами для больных

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик и политтехнолог Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, принятие Кабмином решения о введении "карантина выходного дня" - это неудачная попытка сгладить ситуацию.

"Хотелось бы узнать ФИО и должность того специалиста, который смог договориться с коронавирусом о перемирии на выходные — чтоб этот вирус лютовал только в рабочие дни, а в субботу-воскресенье отправлялся куда-то на природу или впадал в спячку", - отметил эксперт.

карантин, люди, коронавирус

Кочетков уверен, что такое решение никак не решит проблемы с количеством зараженных в стране.
"Это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест.
Эксперт подчеркнул, что у властей было семь месяцев для подготовки ко второй волне эпидемии, но ничего сделано не было.
"Где эти новые койко-места?! Денег не было? А почему их потратили на дороги? А, потому что там схемы дерибана уже отработаны, а с ковид-госпиталями — оно что-то изобретать, думать надо… Соответственно, очень хочется узнать ФИО и должность того, кто отвечал за появление новых койко-мест и медицинского персонала, - подытожил Кочетков.



Отметим, что уже несколько дней подряд количество подтвержденных случаев заболевания в стране превышает отметку в 10 тыс. человек, а в больницах уже ощущается острая нехватка мест для тяжёлых больных.

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Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".

Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".

Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".