Как считаете, кто виноват в катастрофической ситуации с эпидемией?

Украинские власти не справились с обеспечением больниц местами для больных

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил аналитик и политтехнолог Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, принятие Кабмином решения о введении "карантина выходного дня" - это неудачная попытка сгладить ситуацию.

"Хотелось бы узнать ФИО и должность того специалиста, который смог договориться с коронавирусом о перемирии на выходные — чтоб этот вирус лютовал только в рабочие дни, а в субботу-воскресенье отправлялся куда-то на природу или впадал в спячку", - отметил эксперт.

Кочетков уверен, что такое решение никак не решит проблемы с количеством зараженных в стране.

"Это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест.

Эксперт подчеркнул, что у властей было семь месяцев для подготовки ко второй волне эпидемии, но ничего сделано не было.

"Где эти новые койко-места?! Денег не было? А почему их потратили на дороги? А, потому что там схемы дерибана уже отработаны, а с ковид-госпиталями — оно что-то изобретать, думать надо… Соответственно, очень хочется узнать ФИО и должность того, кто отвечал за появление новых койко-мест и медицинского персонала, - подытожил Кочетков.