Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было пойти на самоизоляцию дома, а не в "Феофанию"
Как предает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.
По его словам, при таких симптомах президенту не стоило "занимать инфекционную койку".
"Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвейер. Кроме того. Парень ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму", - отметил блогер.
Давиденко считает, что президент выбрал нерациональный способ лечения.
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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, который заразился вирусом, пока находится в больнице.
Как сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель, глава государства имеет легкие симптомы болезни.
Напомним, украинцам показали, в каких условиях лечится Зеленский, кадры: "А обещал в обычной больнице".
Как сообщала Politeka, Зеленского экстренно госпитализировали, что известно о состоянии президента: "В палате установлена...".
Также Politeka писала, что подхватившего вирус Зеленского призвали пройти лечение с обычными украинцами: "Посмотрите в глаза умирающих".