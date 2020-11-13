А как вы относитесь к пребыванию президента в "Феофании"?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было пойти на самоизоляцию дома, а не в "Феофанию"

Как предает Politeka.net, такое мнение озвучил блогер и бизнесмен Алексей Давиденко на своей страничке в Facebook.

По его словам, при таких симптомах президенту не стоило "занимать инфекционную койку".

"Ехать лечиться я бы предпочёл там, где настоящий конвейер. Кроме того. Парень ты занял не просто инфекционную койку - отдельную палату, имея явно не тяжелую форму", - отметил блогер.



Давиденко считает, что президент выбрал нерациональный способ лечения.

"Зачем ты туда поехал? Нужна спецсвязь - сиди дома в изоляции. Нужна госпитализация - лежи болей в настоящем инфекционном отделении. Нужно увидеть как работает система изнутри - езжай в коридор инфекционного отделения обычной районной больницы", - подытожил блогер.