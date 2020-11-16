От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался мэр Конотопа Сумской области Александр Луговой

Как передает Politeka, об этом написал нардеп Игорь Молоток на своей странице в соцсети.

Он рассказал, что новоизбранный мэр отчаянно боролся с болезнью.

"Ушел из жизни новоизбранный городской голова Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой... Соболезнования родным и близким. Выдержки и единства общине Конотопа, которая выбрала путь изменений и развития", - написал Молоток.

"Это очень большое горе семьи. Сочувствуем", "Большое сочувствие семье Александра Петровича. Царство Небесное!", "Боже... Нет слов... Слезы... Сколько мы были знакомы? 15 лет. Как? Почему? Для чего? За что? Земля пухом. Царство Небесное", "Земля пухом!", "Я не хочу в это верить... Такой золотой человек... Господи... Сочувствие близким. Скорбим вместе с вами", "Искренние соболезнования", - пишут в комментариях.

Известно, что в мэры Конотопа Луговой баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Несколько недель назад, 31 октября, Луговой сообщил о стабилизации своего состояния после болезни.

"Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп... Предвыборный процесс-2020 был нелегким для меня в связи с болезнью, но, слава Богу, все обошлось", - писал новоизбранный мэр.

Также 26 октября, когда стали известны предварительные результаты выборов, Луговой обратился к своим землякам с благодарностью.

"Конотоп, спасибо за доверие!" - написал он.

Известно, что Луговой был депутатом Сумской облрады и Конотопской райрады.

Напомним, беда случилась с главой МОЗ, появилось срочное обращение Степанова: "увы...".

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