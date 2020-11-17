Отмена карантина выходного дня чревато введением полного локдауна в Украине
Как передает Politeka.net, с таким заявлением выступил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления с трибуны Верховной Рады (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Премьер уверен, что в ближайшие две недели должны быть видны первые результаты карантина на выходных.
По его словам, отметку в 20000 больных ежедневно мы можем пересечь уже через месяц.
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"Если не принимать меры, то уже через месяц у нас могут закончиться места в больницах. Это при том, что в последние месяцы мы увеличили их количество вдвое. И тогда путь будет только один - это жесткий карантин до полного локдауна", - заявил премьер.
Ранее экономист Андрей Новак рассказал, что на данный момент власти не приняли никаких шагов для поддержки граждан в условия пандемии.
По его словам, Украине в этом вопросе было бы неплохо перенять опыт правительств других стран.
"Каждый получает деньги от государства на карточку. Как правило, в размере двухмесячной средней зарплаты в стране. Получает каждый не зависимо от возраста. С такой поддержкой можно хоть рассчитать свои покупки и продержаться какой-то период", - уверен экономист.
Напомним, что журналист Юрий Романенко считает, что карантин выходного дня не имеет смысла.
Как сообщала Politeka, в Украине решили ввести специальное время обслуживания пенсионеров.
Также Politeka писала, что в Украине с 14 ноября 2020 года вводится карантин выходного дня.