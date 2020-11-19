Введение локдауна в Украине – это подобно смерти, потому что малый и средний бизнес очень серьезно пострадает

Такое мнение высказал блогер, украинский предприниматель и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

По его словам, украинцам стоит быть готовыми к тотальному локдауну из-за стремительного увеличения количества заболевших коронавирусом. Блогер считает, что остановить развитие этой ситуации можно только с помощью изолирования всех украинцев.

"Людям надо готовиться к полному локдауну. Карантин выходного дня не отменили, это ни к чему не приведет. Поэтому нарастать болезнь будет все равно, потому что люди ходят, заражаются, это нормальное явление. Когда пандемия, остановить ее можно только одним способом – изолировать людей по домам", - заявил видеоблогер Сергей Корнак.

Он также обратил внимание на медицинские маски, о которых постоянно говорят в Минздраве. По его словам, это чисто психологическое, эти маски защищают лишь от попадания пыли.

"Если правительство введет жесткий локдаун – это будет смерти подобно, потому что и так трясет средний и мелкий бизнес. Когда полный локдаун – это сократится потребление, когда сокращается потребление, то ты не можешь платить по своим счетам", - добавил украинский предприниматель.

Кроме того, рассказал он и о больницах, которые уже заполнены большим количеством зараженных людей. По его словам, если число больных людей будет стремительно продолжать расти, то койко-места в больницах полностью заполнятся, и людей будет некуда размещать.

"Полный локдаун – это будет выстрел в голову предпринимателям и после этого мало кто опять откроется", - объяснил видеоблогер Сергей Корнак.

Напомним, что блогер Сергей Корнак заявил, что правительство не выплатит никакой обещанной компенсации пострадавшим от карантина предпринимателям.

Как сообщала Politeka, Сергей Корнак объяснил, почему некоторые города отказываются соблюдать карантин выходного дня.

Также Politeka писала, что власти Киева рассказали, могут ли в столице прибегнуть к введению локдауна.