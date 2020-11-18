В Украине просто не уважают предпринимателей, поэтому никакой обещанной компенсации никто не получит

Такое мнение высказал украинский предприниматель, видеоблогер и политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Сергей Корнак недавно получил аккредитацию в Верховной Раде и отправился туда, чтобы пообщаться с депутатами и посмотреть, как там все происходит.

Теперь же видеоблогер решил поделиться с украинцами, что находится внутри парламента, а также упомянуть страдания предпринимателей из-за карантина выходного дня.

"У прессы есть доступ только на третий этаж и на балкон, где можно снимать депутатов. Балкон тоже по записи, основные СМИ занимают там себе места, туда попасть очень тяжело. Третий этаж – ложа прессы… Туда выходят депутаты только сами", - подчеркнул Сергей Корнак.

Также он не обошел стороной и митинг, на который на днях под стены ВРУ выходили предприниматели. Блогер подчеркнул, что ситуация была довольно серьезной, люди пытались прорваться, толкались, однако, депутаты не отменили карантин выходного дня, пообещав компенсацию предпринимателям.

"Ни одного человека не получит никакой компенсации. Что дальше делать? Идет какой-то вражеский посыл, везде идет столкновение общества. Это каста людей – самая неуважаемая среди власти, потому что помощи ей не оказывается никакой. У всех олигархов рыло в пуху", - утверждает предприниматель.

Он заявил, то все олигархи являются одними и теми же, "это клан", но Корнак считает, что все это несправедливо. По его мнению, украинцев пытаются вытеснить с бизнеса, чтобы они уезжали в другие страны.

"Это дикая несправедливость, надо лидера, который сможет все это сломать, разбить. Я не понимаю.. И мы должны этого лидера поддержать сами, других методов нет, нам не дадут.. Нам уже дали Зеленского, Порошенко, Тимошенко, нам уже все это давали, вот когда это от олигархов – это ж*па", - добавил Сергей Корнак.

Напомним, что видеоблогер и предприниматель Сергей Корнак рассказал, что происходит со строительством дорог в Украине.

Как сообщала Politeka, блогер Сергей Корнак проанализировал отказ некоторых городов от соблюдения карантина выходного дня.

Также Politeka писала, что видеоблогер Сергей Корнак резко высказался касательно болезни Владимира Зеленского и Андрея Ермака.