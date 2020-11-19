З8 млн. грн, которые планировали потратить на закупку спутникового интернета для самолета президента Владимира Зеленского, передадут Минздраву

Такое решение было принято якобы в связи с распространением китайского вируса, передает «Страна.ua».

«Учитывая сложившуюся ситуацию в Украине с распространением острой респираторной болезни Covid-19, Госспецсвязи приняла решение об инициировании отмены вышеупомянутой закупки и обращения с соответствующим предложением в Кабинет Министров Украины относительно перераспределения этих средств Министерству здравоохранения Украины на борьбу с эпидемией респираторной болезни Covid-19», – сообщает издание.

Отмечается, что это – не первая отмена тендера. Конкурс начался еще в мае прошлого года, однако его отменили. Новые торги объявили в июне и августе 2020 года, но и они не состоялись из-за участия менее двух тендерных предложений. Следующее объявление о проведении торгов было дано в сентябре 2020 года.

По информации журналистов, для реализации закупки выделялись средства в сумме 38,010 млн гривен. Было рассмотрено предложение с наименьшей стоимостью предмета закупки – 32,4 млн гривен.

Отметим, что информация о том, что на интернет для самолета президента потратят десятки миллионов гривен, не на шутку разозлила украинцев.

«Это же чудесно! Сможет ролики быстрее выкладывать для избирателей Голобородько... А мы, всего-то 1/4, как-нибудь поживём», «Да президенту и в офисе-то интернет нужен, наверное, только для того, чтоб в стрелялки играть, а в самолёте вообще ни к чему. А эти деньги можно потратить на кислород в больницы", "Видосики-то надо делать", "Как раз самое время», – писали в сети.

Ранее мы писали о том, что за последние сутки в Украине зафиксировано свыше 13 тысяч случаев новых заражений китайским вирусом. Люди пишут в соцсетях о том, через какой ад приходится проходить в больницах, чтобы получить кислород тем, кто в нем остро нуждается.

Кроме того, вирус продолжает "косить" врачей, которые умирают от осложнений, вызванных китайской заразой.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.