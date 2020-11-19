Владимира Зеленского изолировали из-за того, что у него случился нервный срыв, и он не знает, как управлять страной

Такое мнение высказал предприниматель и видеоблогер, а также политический аналитик Сергей Корнак на своем канале в YouTube.

Блогер подчеркнул, что у Владимира Зеленского легкая форма заболевания, но он сейчас находится в больнице, а не у себя дома, хотя дома есть все условия и связь. Кроме того, он объяснил, что сейчас творится с бюджетом в период пандемии, а также, как с ним справляется Зеленский.

"В реанимации не лежит, аппарат не подключен. Ну и сидел бы дома, у него не просто частная квартира, дом, это госдача, то есть, это жилое государственное помещение, рассчитанное на президентов. Есть связи, условия", - с недопониманием говорит украинский блогер.

Также Корнак подчеркнул, что конец года, а именно те 1,5 месяца, которые остались, означает расчет с делами. Речь идет о строительстве дорог, Министерстве здравоохранения, погашении долгов по заработным платам, МВД и так далее.

"Все платежи идут на конец месяца, чтобы закрыть те услуги, которые государство набирало от населения, от зарплаты и так далее. Дыра в бюджете у нас – 216 миллиардов гривен. Путем взятия долгов погасили 90 миллиардов", - отметил предприниматель.

Он подчеркнул, что вся ответственность за это лежит на плечах президента Украины. По словам блогера, новый глава Министерства финансов Кирилл Шевченко отправлялся в Америку для решения вопросов с МВФ, но там "неожиданно послали нафиг".

"У Зеленского нервный срыв, потому что он не знает, что делать. Это человек, которому обещали: "Ты иди в президенты, мы все знаем, все решаем, все будет платиться". Но после визита Шевченко в Америку, Америка дала понять, что они не хотят даже слышать о Зеленском", - отметил Сергей Корнак.

Блогер заявил, что все украинцы прекрасно понимают, что Зеленский – это "провальная фигура" и он не может управлять государством. По мнению Корнака, именно по этой причине президента с его помощником отправили лечиться в Феофании.

Напомним, что блогер Сергей Корнак объяснил, что в Украине не уважают предпринимателей, поэтому никакой компенсации не будет.

Как сообщала Politeka, предприниматель Сергей Корнак заявил, что Михаил Саакашвили сможет повлиять на украинскую политику.

Также Politeka писала, что президент Владимир Зеленский ответил украинцам, которые критикуют его за его болезнь.