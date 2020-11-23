В одной из больниц Черновцов техника не справляется с большой нагрузкой, а кислорода не хватает

В частности, в одном из самых отдаленных горных районов Черновцов в больнице пациентами больными коронавирусом заполнены даже детские отделения.

Об этом рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов, который работает в областной больницы в Черновцах, пишет "Настоящее время".

По его словам в больнице много пациентов с тяжелой формой COVID-19, которые нуждаются в кислородной поддержке. Однако из-за большой нагрузки, в больнице часто отключается электричество.

"За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума", – рассказал доктор.

Напомним, что Всего с начала вспышки на Буковине новым типом коронавируса заразились 31 369 человек. Среди них 606 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 13 733 - выздоровели.

Отметим, что пять смертей среди пациентов с подтвержденным COVID-19 в области зафиксировали в воскресенье. Кроме того, сообщается о еще трех летальных исходах, где больные имели подозрение на коронавирус.

По состоянию на 22 ноября в буковинских больницах находится 881 человек. У 623 пациентов подтвердили коронавирус. Состояние сотни больных медики оценивают как тяжелое.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

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