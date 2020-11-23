На 71-м году жизни умер выдающийся украинский поэт и прозаик Николай Корсюк

Украинец умер в Румунии, где был одним из основателей Союза украинцев в стране. Об этом говорится в сообщении Cоюза украинцев Румынии в Facebook-аккаунте.

Кроме того, Николай Корсюк был членом Союза писателей Румынии, Национального союза писателей Украины, а также членом Украинского ПЕН-клуба.

"На 71-м году жизни скончался выдающийся украинский поэт и прозаик в Румынии Николай Корсюк, активный член и один из основателей Союза украинцев Румынии. Союз украинцев Румынии выражает искренние соболезнования скорбной семье и большая печаль по поводу невосполнимой утраты", - говорится в сообщении.

Корсюк родился 30 марта 1950 года в марамуреском селе Луг над Тисой. Он был главным редактором журнала "Наш голос" и главным редактором детского журнала "Дзвоник", выдаваемые Союзом украинцев Румынии.

Корсюк является автором поэтических и прозаических произведений "Ворота" (1975), "Сюжет для новели" (1977), "Монолог дерева" (1980); "Чужий біль" (1985), "Монолог" (2003), "Яйце райце" (2005), а также прозаического романа "Ні бог, ні люди" (2008), за который получил премию Союза писателей Румынии.

Украинцы потрясены, а также в комментариях также выражают свои соболезнования и скорбят: "Искренние соболезнования семье. Пусть земля будет пухом", "Света и вечная память светлой человеку!", "Вечная память и слава!", "Соболезнования семье. Госпожа Марьяна, Бог в помощь! Это безвозвратная потеря для украинской литературы в Румынии, для УУР и всех нас".

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