Боєць Легіону був неодружений і не мав дітей

Франція попрощалася із загиблим спецназівцем Дмитром Мартинюком

Про це пише Politeka.net.

Церемонія прощання транслювалася в Twitter-акаунті Сухопутних сил Франції.

За інформацією французьких ЗМІ, церемонія прощання традиційно відбулася на площі перед Будинком інвалідів, де розташований Музей армії, а також місця поховання видатних військових Франції, включаючи Наполеона.

Перед цим траурний кортеж з тілами українця Дмитра Мартинюка і його побратима Кевіна Клемента проїхав по центру міста, перетнувши міст Олександра III.

Через карантинні заходи церемонія проходила з обмеженим доступом.

Як відомо, 29-річний українець Дмитро Мартинюк служив у лавах французького Легіону. Боєць також брав участь у спецоперації в Малі, під час якої підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

Його відразу ж госпіталізували в один з військових шпиталів Парижа, але Дмитро Мартинюк від отриманих поранень помер 1 травня.