Франція попрощалася із загиблим спецназівцем Дмитром Мартинюком
Про це пише Politeka.net.
Церемонія прощання транслювалася в Twitter-акаунті Сухопутних сил Франції.
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За інформацією французьких ЗМІ, церемонія прощання традиційно відбулася на площі перед Будинком інвалідів, де розташований Музей армії, а також місця поховання видатних військових Франції, включаючи Наполеона.
Перед цим траурний кортеж з тілами українця Дмитра Мартинюка і його побратима Кевіна Клемента проїхав по центру міста, перетнувши міст Олександра III.
Через карантинні заходи церемонія проходила з обмеженим доступом.
Як відомо, 29-річний українець Дмитро Мартинюк служив у лавах французького Легіону. Боєць також брав участь у спецоперації в Малі, під час якої підірвався на саморобному вибуховому пристрої.
Його відразу ж госпіталізували в один з військових шпиталів Парижа, але Дмитро Мартинюк від отриманих поранень помер 1 травня.
Загиблому українцю було посмертно присвоєно чергове військове звання старший бригадир (старший капрал).
Еммануель Макрон раніше також вшанував загиблого українця і заявив про мужність французьких солдатів біля Сахеля. Відзначимо, що Дмитро Мартинюк став бійцем легіону в 2015 році.
«Президент Республіки з глибокою пошаною схиляється перед жертвою цього легіонера Першого іноземного мотострілецького полку, пораненого при виконанні своєї місії. Він приносить щирі співчуття його родині та близьким», — йдеться в комюніке Єлісейського палацу
До місії в Малі українець Дмитро Мартинюк був стрільцем броньованої машини під час спецоперації в Джібуті.
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