Ветеран АТО решился на страшный шаг в Ивано-Франковской области

О трагедии сообщил боевой товарищ погибшего, врач из Мариуполя Анатолий Трышньовский на своей Facebook-странице.

Старший лейтенант запаса 42-летний Олег Панько, председатель сельской территориальной общины села Тулуков покончил с собой.

На фронте он был два года, перенес две тяжелых операции.

«Держался, своих страданий не показывал, шутил и всегда был в делах, занимался воспитанием детей, много сделал для села и уже, наверное, больше никто не сделает столько, сколько он», - написал врач о своем погибшем товарище.

У погибшего осталось трое детей и жена.

Олег Панько, по словам боевого товарища, был любимцем как на фронте, так и в деревне. Он запомнился как активный, спортивный, справедливый, вежливый, не злоупотреблял алкоголем и табаком.

"У многих на войне и после войны наблюдаются психические изломы, тяжелые психологические проблемы. Такое пережить крайне трудно обычному, мирному человеку, которого повесткой вырвали из теплой постели, от детей, от жены и бросили в пучину безумия и убийств… А кто это понимал?" - задается вопросом врач, поднимая проблему отсутствия надлежащей психологической и психиатрическая помощи воинам в армии или после демобилизации.

Украинцы выражают сочувствие семье погибшего воина.

«Низкий поклон мужества. Славе героической человеку!!! Земля пухом тебе солдат страны!!!», «Очень жаль хорошего человека! Может это будет той точкой, когда соответствующая служба, будет профессионально поддерживать и реабилитировать наших захисникив. Свитла память воину»,« Душа не выдержала... Грустно... Светлая память тебе», «Безграничный сумм... Невыносимая боль... Неизлечимая рана на сердце... Вечная память...», «Царство Небесное, вечный покой. Большой боль. Соболезнования семье, друзьям», - пишут в сети.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.