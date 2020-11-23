8 млн доз вакцины от коронавируса вскоре получит Украина

Но препарат смогут получить не все украинцы, ведь вакцина будет распределена по медучреждениях. В свободной продаже в аптечных сетях, приобрести вакцину будет нельзя.

Об этом рассказал врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров в интервью "Радио Свобода".

В целом препарат будут распределять, как и все лекарственные средства, в частности, сначала он поступит в каждую область, а затем в лечебные учреждения.

"В аптечную сеть она не поступит. Будут распределяться, пожалуй, так, как и все лекарственные препараты - по лечебных заведениях. Это будет решаться централизованно. Пока что это, я думаю, не урегулировано, пока нет вакцины", - высказался профессор.

Он предположил, что не все украинцы захотят вакцинироваться от коронавируса. Объяснил это тем, что есть откровенные противники прививок, а также большое количество граждан уже перенесли болезнь.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине выявили 10 945 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране Covid-19 заболели 635 689 человек, 291 060 (+4143 за сутки) выздоровели, 11 075 (+124) – умерли.

Днем ранее, 22 ноября, МОЗ отчиталось о 12 097 новых случаях.

Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

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