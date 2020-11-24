В Черновцах ситуация с больными с коронавирусом одна из самых тяжелых в стране
Уже сейчас мест в больницах не хватает, кислорода тоже, а врачи буквально валятся с ног. В реанимации областной больницы есть места только для 12 пациентов, но сейчас там уже 20 больных и все – тяжелые.
Об этом рассказал врач-анестезиолог Андрей Аносов, передает Настоящее время.
Врач добавил, что шансы выжить после настоящей вентиляции легких есть только у одного пациента из 10. Он добавил, что места в реанимации никогда не пустуют. После смерти пациентов в течение нескольких минут их перестилают, заправляют и помещают нового больного.
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После дежурства в областной больнице Аносов ездит в ковидное отделение в одном из самых отдаленных районов в области. Там пациентами заполнены даже детские отделения. Почти все – на кислородной поддержке и техника просто не справляется, а в больнице часто отключается электричество.
Ситуация в других городах Украины ненамного лучше и состояние больных, которых привозят в реанимации, становится все тяжелее.
"Нам стало страшно. Впервые за эпидемию в Украине нам стало страшно. Мы боимся, что для нас, врачей, не хватит места на кислороде", – признался киевский анестезиолог Владимир Лиходиевский.
Он добавил, что реанимация рассчитана на 5-6 человек, но сейчас там уже лежит 10 и помочь всем – просто не реально.
Медики признаются, что привыкнуть к пандемии невозможно и особенно тяжело – терять пациентов.
"Хочется после окончания смены выйти из отделения и просто на какое-то время забыться, это на тебя давит, ты приходишь через сутки, и ты можешь не увидеть того пациента, который вот на тебя смотрел, он хочет жить, а ты ничем не можешь помочь", - сказал Аносов
Напомним, эпидемиолог взмолился о помощи из-за вируса, в больницах не хватает медиков.
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