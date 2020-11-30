Многие украинцы навсегда запомнят события на Майдане Независимости в Киеве, которые произошли семь лет назад

На Майдане Независимости ночью 30 ноября находилось до 400 протестующих. Уже утром на главную площадь Киева и Украины начали завозить грузовиками элементы новогодней елки, которую хотели поставить недалеко от места протеста.

Тогда же отряды милиции - 2000 человек, окружили активистов – одни из них дремали, другие грелись у костра (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По воспоминаниям очевидцев, силовики стали вытеснять протестующих из-под стелы Независимости и бить дубинками всех, кто попадал под руку, – и мужчин, и женщин, и тех, кто падал на землю или сидел, прикрывая голову руками.

Часть людей укрылась от "Беркута" в Михайловском Златоверхом монастыре на Михайловской площади. Убегающих людей преследовали до Прорезной и Михайловской улиц, при этом часть митингующих оказалась в автозаках.

В результате действий "Беркута" пострадали по меньшей мере 79 человек. 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили.

Кадры жестокого избиения студентов на киевском Майдане ошеломили не только украинцев, но и мировое сообщество. Это была ночь, которая навсегда изменила Украину.

События 30 ноября стали переломным моментом в украинских протестах конца 2013 года, сместив акцент протестов с проевропейского на антиправительственный, а также добавив им массовости. Поэтому уже 1 декабря 2013 года на площади и улицы Киева вышли, по разным оценкам, от 500 тысяч до 1 миллиона протестующих.



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