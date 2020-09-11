Протести під Офісом президента поки що є лише "репетицією" більш масштабних мітингів

Як передає Politeka, таку думку висловила блогерка і волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці в соцмережі.

"Я не згодна з тими, хто каже, що під ОП приходить мало людей, люди не хочуть протестів. У корені не згодна. Згадайте, як починався Майдан 14 року. З тих пір наші протести стали точковими і організованими, незалежно від кількості", - нагадала вона.

За словами Юсупової, зараз українці вже можуть давати майстер-класи, як робити революцію. За її словами, всі дії патріотів, як правило, призводять до результатів.

"Сьогодні ми мирно репетируємо, а завтра все може бути по-іншому. Кістяк завжди є, і всі знають, що меншість запалює більшість. Так, малороси дражнять і провокують, перевіряючи готовність і наслідки, так, вони труять нас інфоприводами і тут же дають задню. Виставили перед собою двох людей похилого віку, та за їхніми спинами намагаються вершити долю країни. Боягузливі негідники", - обурилась волонтерка.

Вона також нагадала, що українські воїни зараз знаходяться в холодних бліндажах, і їм потрібна підтримка суспільства.

"Сьогоднішній невеликий протест вселив у мене дуже багато віри і сіли", - додала блогерка.

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