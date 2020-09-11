Протести під Офісом президента поки що є лише "репетицією" більш масштабних мітингів
Як передає Politeka, таку думку висловила блогерка і волонтерка Наталія Юсупова на своїй сторінці в соцмережі.
"Я не згодна з тими, хто каже, що під ОП приходить мало людей, люди не хочуть протестів. У корені не згодна. Згадайте, як починався Майдан 14 року. З тих пір наші протести стали точковими і організованими, незалежно від кількості", - нагадала вона.
За словами Юсупової, зараз українці вже можуть давати майстер-класи, як робити революцію. За її словами, всі дії патріотів, як правило, призводять до результатів.
Кредити спишуть населенню і бізнесу, НБУ оголосив важливе рішення: про що треба знати боржникам
Ані Лорак не змогла піднятися на сцену без допомоги, кадри конфузу: "навіщо одягати такі підбори?"
Сини Корольової з Тарзаном, Орбакайте, Макаревича та інших зірок вразили не тільки зовнішністю: особисті фото
Оголену зірку "Євробачення" Кончиту Вурст застали в обіймах молодого красеня: "Моя Богиня!"
"Сьогодні ми мирно репетируємо, а завтра все може бути по-іншому. Кістяк завжди є, і всі знають, що меншість запалює більшість. Так, малороси дражнять і провокують, перевіряючи готовність і наслідки, так, вони труять нас інфоприводами і тут же дають задню. Виставили перед собою двох людей похилого віку, та за їхніми спинами намагаються вершити долю країни. Боягузливі негідники", - обурилась волонтерка.
Вона також нагадала, що українські воїни зараз знаходяться в холодних бліндажах, і їм потрібна підтримка суспільства.
"Сьогоднішній невеликий протест вселив у мене дуже багато віри і сіли", - додала блогерка.
Нагадаємо, ветеран АТО звинуватив Зеленського в приниженні військових: "Армія може прийти і під стіни твоєї халабуди і...".
Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з " ДНР " Басуріна в ресторані Донецька.