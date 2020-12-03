Ведущий программы «Политика Наизнанку» на YouTube Дмитрий Снегирёв высказался о том тупике, в котором оказалась украинская дипломатия в деле установления мира на Донбассе.

Он объяснил, что украинскую сторону зажали между условиями, диктуемыми, с одной стороны, Россией, а с другой – западными партнерами, которые вынуждают Украину решать конфликт исключительно дипломатическим путем.

Почему же переговоры застопорились? Дело в том, что Украину вынуждают следовать сценарию «формулы Штайнмайера» и других договоренностей, которые были подписаны дипломатами в минском и нормандском формате переговоров.

Из ошибок украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Снегирёв отмечает невнимание к мировому опыту, в частности, к недавним событиям в Нагорном Карабахе.

«Холодным душем для украинцев стало то, что 26 числа российская сторона и ее представители из самопровозглашенных республик заявили об остановке каких-либо переговоров в минской группе. Сюда входит обмен военнопленными, отведение войск, разминирование территорий и открытие КПП до исполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках нормандского формата», - говорит ведущий.

Он отмечает нестыковку между этим заявлением и словами спикера украинской делегации Алексея Арестовича о том, что Россия получает достаточный отпор от украинских дипломатов.

Дмитрий Снегирёв предлагает сделать следующее.

В первую очередь необходимо повысить компетентность спикера украинской группы. Для этого нужно тщательное изучение документации и исторических данных.

Затем следует отойти от стратегии, которую нам навязывает РФ, по снижению субъектности миссии ОБСЕ. Наоборот, нужно повышать её значимость, ведь от этого зависит вопрос предоставления оккупированным территориям особого статуса.

ОБСЕ будет отвечать за проведение выборов на территории Луганской и Донецкой областей, а также возьмет на себя юридическую и физическую ответственность за результаты.

Именно это и станет ловушкой для Российской Федерации.

Ранее этот обозреватель прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

Также он довольно резко высказался о ходе переговоров в Минске.