В новом выпуске программы «Чаплыга без вопросов» на YouTube Михаил Чаплыга дал неутешительный прогноз на будущее

«Представьте себе все самое плохое, что может случиться, а теперь умножьте на два – это обязательно будет происходить в нашей стране. Ситуация свелась к тому, что в шахматах называют цугцванг. Это когда любой ход ухудшает твою позицию, один может быть плохим, а второй – еще хуже», - говорит ведущий.

Вот только в шахматах обычно выбирают тот ход, который ведёт к наименьшим потерям, а наше правительство поступает наоборот. Чаплыга предлагает проанализировать действия власти, которые привели к такому положению дел.

В первую очередь решение о введении карантина выходного дня было основано на израильском опыте. Но там это обуславливалось религиозными причинами.

Всё делалось в расчете на спад заболеваемости, но ведущий доказывает ошибочность разработанной математической модели. Со временем это, собственно, и подтвердилось.

Ведь вирус передается при тесном контакте, а карантин призван сократить, а порой даже и оборвать социальные взаимодействия. Что с собой принес карантин выходного дня? Перераспределение нагрузки с субботы и воскресенья на оставшиеся пять дней недели. Таким образом, в разы увеличилась загруженность той же пятницы.

Вот очень простой пример - спортзал. Людей с выходных перезаписывают на будние, и дистанция между посетителями сокращается с двух до полутора метров из-за наплыва посетителей.

В результате на карантин выходного дня было затрачено свыше 300 миллионов долларов из государственной казны, а заболеваемость не снизилась.

Но за этим последовала не оптимизация всего государственного управления, а заявка на получение «ковидного» кредита еще на 300 миллионов долларов от МБРР.

«Разве карантин – это дубинка, которой избивают и пугают собственный народ? Это время, чтобы всем вместе объединиться, ведь сейчас все страдают. Правительство должно максимально заботиться обо всём, заранее обо всем предупреждать, заранее создавать инструменты компенсации и заранее думать о том, как избежать психологических травм населения», - говорит блогер.

Он напомнил исторический прецедент, когда Ленин сверг пришедшую после свержения царя компрадорскую власть. У нас, как сказал Михаил Чаплыга, все еще впереди.

Ранее этот блогер усомнился в достоверности официальных данных по пандемии коронавируса.

Также он прокомментировал трату денег из коронавирусного фонда.