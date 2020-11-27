Мільярди закочуються в асфальт, змиваються або крадуться з бюджету, а потім кажуть, що ніяких фондів не було

Таку думку висловив український блогер Михайло Чаплига на своєму каналі в YouTube.

Чаплига розповів всі деталі про фонд по боротьбі з коронавірусною інфекцією, який створили ще з початку пандемії в Україні. Михайло Чаплига також згадав слова радника голови офісу президента Ігоря Уманського, який розповів, куди поділися фінанси з ковідфонду.

"Він розповів, що весь фонд був практично розкрадений, тому що свого часу парламент дозволив Укравтодору брати під державні гарантії кредити. Ми будемо погашати ці кредити нашими грошима з наших кишень. Дороги будувати треба, але потрібно це робити грамотно і на цьому не красти", - стверджує Михайло Чаплига.

За його словами, більшість компаній самостійно нічого не будують, вони віддають підрядникам з певним дисконтом. Як виявилося, розмір дисконту точно збігається з розміром цього коронавірусного фонду.

"Наш шановний президент у всьому ворогами бачить ФОПів, ту дрібницю, які дають максимум 3%. Навіть якщо змусити їх заплатити все, що вони тільки можуть, максимум вони дадуть 6%. Воно того варте? Ці люди платять свої гроші за медицину, за своє старше покоління, вони не сидять на соціальних шиях у держави, вони створюють додаткові робочі місця. Може замість того, щоб допомагати, їм потрібно просто не заважати?",- задався питанням Чаплига.

Михайло Чаплига підкреслив, що страшно бачити, як ці гроші застосовуються не в тій області, а просто "закочуються в асфальт". За словами політолога, після цього українська влада каже, що нібито ніякого фонду не було.

"Коли ми бачимо цифри, мільярди, які втупую закочуються в асфальт, змиваються, крадуться з бюджету, а потім нам в обличчя сміються і кажуть: "Ніяких фондів таких не було". Чи не виглядає блюзнірством заклики чинної влади починати шмонати кожного громадянина, якщо у нього в кишені є якихось зайвих 100 доларів",-стверджує Михайло Чаплига.

Нагадаємо, що блогер Михайло Чаплига розповів, скільки потрібно грошей для того, щоб закрити дірку в бюджеті України.

Як повідомляла Politeka, Михайло Чаплига пояснив, чим обернеться нестача фінансів у бюджеті для українців.

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