В Кременчуге ушел из жизни олимпийский чемпион

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщил заместитель городского головы Кременчугского городского совета Руслан Проценко на своей страничке в Facebook.



"Сегодня не стало Олимпийского чемпиона, почетного гражданина Кременчуга Владимира Киселева. Царство небесное. Вечная память легенде", - говорится в сообщении.

Владимир Киселев умер 7 января на 65-м году жизни. О причинах смерти пока не сообщается.

Владимир Викторович стал чемпионом Европы среди юниоров в 1978 году, в 1979 году – бронзовым призером континентального первенства в закрытом помещении. А буквально через год Киселев выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве.





За время своей спортивной карьеры установил больше 20 рекордов Украины, СССР и Европы.

Украинцы также выразили свои соболезнования родным и близким спортсмена.



"Царство небесное, вечный покой. Очень жаль", "Земля пухом, вечная память Владимиру Викторовичу, человеку, который является гордостью города", "Царство небесное, земля пухом! Соболезнование родным и близким!", - писали в комментариях под постом.



Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.







