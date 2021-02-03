В 2020 году влиятельная лоббистская организация, Американский деловой круглый стол, объявила об официальной поддержке капитализма стейкхолдеров.

Об этом в своем блоге на YouTube рассказывает политолог Руслан Бизяев.

«По мнению Клауса Шваба, который собственно и начинал Давосский форум в 1971 году как площадку для обмена опытом в области стратегического менеджмента, так называемый «капитализм стейкхолдеров» сегодня является единственной реальной формой организации бизнеса, сочетающей в себе рентабельность и прибыль с социальной ответственностью, в том числе в сфере охраны окружающей среды», - говорит Бизяев.

По его словам, в широком смысле такой подход позволяет общественным движениям и активистам участвовать в регулировании развития бизнеса не деструктивными методами, забастовками и прочими акциями гражданского неповиновения, но конструктивно.

«Если Вы думаете, что эта концепция выпрыгнула как черт из табакерки только в последний год, то ошибаетесь. Основные контуры «Адженты 2030» стали ясны еще пять лет назад», - продолжает Бизяев.

Политолог цитирует начало книги «Технологии Четвертой промышленной революции», написанную основателем и бессменным президентом Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом.

«Мир находится на распутье. Социальные и политические системы, которые спасли миллионы людей от нищеты и полвека направляли нашу государственную и глобальную политику, теперь работают против нас», - говорит Бизяев.

Он добавляет, что сам термин «Четвертая промышленная революция» Шваб впервые употребил в 2015 году, и с тех пор концепция успела обрасти множеством наблюдений и выводов.

«Основная идея книги – новый мировой экономический уклад. Подобно всем предыдущим промышленным революциям, Четвертая меняет не только производство, но и всю нашу жизнь — экономику, отношения между людьми, даже в какой-то степени само понимание того, что это значит — быть человеком. Искусственный интеллект и роботизация, интернет вещей и 3D-печать, виртуальная и дополненная реальность, био- и нейротехнологии — эти новейшие методы на глазах становятся частью нашего повседневного существования. Процесс развития технологий в значительной степени бесконтролен, и это таит в себе немалые риски. Мы не можем позволить дивному новому миру, который создают технологии, просто появиться. Мы должны осознанно формировать будущее, в котором хотим жить», - излагает свою мысль Руслан Бизяев.

Кроме этого, по словам политолога, среди трех целей, к которым должно стремиться человечество в ходе Четвертой революции, Шваб специально выделяет справедливое распределение благ.

«Это не случайно. Некоторые из предыдущих революций наделяли новыми возможностями обширные группы общества — например, ширящийся слой мелких собственников и востребованных специалистов (инженеров, рабочих, служащих и т.п.) привел к появлению среднего класса, ставшего в ХХ веке основой экономики многих государств. Четвертая, наоборот, может привести к беспрецедентному расширению пропасти между богатыми и бедными. Инвестиции в проекты, которые занимаются искусственным интеллектом, растут по экспоненте, поскольку их технологии способны на порядок снизить компаниям издержки. Но побочным эффектом станет стремительное сокращение рабочих мест. Согласно прогнозу McKinsey, к 2030 году около 400 миллионов человек на планете, или 14% рабочей силы, потеряют работу из-за того, что их функции станут выполнять программы и роботы», - резюмирует он.

Под конец Бизяев убеждает, что это никоим образом не меняет в глазах сторонников этой концепции картину светлого и справедливого будущего.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал, почему беднеют украинцы и кто не дает стране двигаться вперед: "Еще со времен Кучмы...".

Кроме того, Бизяев рассказал о неизбежности локдауна в Украине: "Лучше ужасный конец, чем ужас без конца".