Україна стане однією з найбідніших країн світу, якщо не перебудує економічну модель



Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політичний аналітик Руслан Бізяєв в інтерв'ю Politeka online.

За його словами, вирішити дану проблему могла б допомогти політична еліта.



"В першу чергу, політична еліта - це та категорія людей, яка має в своєму розпорядженні інтелектуальні та фінансові ресурси для того, щоб рухати країну вперед. Це і олігархат, науковий і культурний потенціал", - пояснив Бізяєв.

Експерт зазначив, що український олігархат не дозволяє вирішувати завдання, які стоять перед країною ще з часів другого президентства Леоніда Кучми.

"Ми знаходимося на світовому порядку денному 2014-15 років, ми вже років на п'ять відстали. Це величезний термін. Якщо ти відтягуєш проблему, то проблема потім наздоганяє тебе. Наприклад, наша сировинна система економіки, яка орієнтована на експорт. Це сировина і метал. Потихеньку людство буде відмовлятися від сировини, і воно буде падати в ціні. Тобто наша модель економіки вже не тягне соціальну сферу. Ми вважаємося найбіднішою країною Європи вже. Якщо за найближче десятиліття ми не перебудуємося, то точно станемо найбіднішою країною", - пояснив аналітик.





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