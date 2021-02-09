Уровень локализации в Украине совершенно не соответствует уровню продвинутых западных стран. Так заявил в своем блоге политолог Руслан Бортник, а также объяснил, почему для украинской экономики очень важен законопроект о локализации.

«Под локализацией в экономике понимается в процесс государственного управления, при котором производство техили иных товаров и услуг размещается на территории собственного национального государства. То есть это технология привлечения на свою территорию и поощрение на своей территории производства каких-то инструментов, машин - всего того, что потребляет отечественная экономика. Локализация - один из важнейших вопросов и инструментов управления западными экономиками в целом в мире все развитые государства имеют уровень локализации более 90%», - объясняет эксперт.

Он также считает, что для государства локализация очень важна, ведь она обеспечивает развитие национальной экономике и создает дополнительные рабочие места в иностранных бизнесах. Поэтому инструменты локализации применяются во всех развитых странах мира. Бортник отмечает два таких инструмента: это таможенные заградительные меры, такие как налоги, акцизы и сборы на иностранную продукцию и установление преференций для произведенных на территории страны товаров и услуг в секторе госзакупок.

«Все современные эффективные и передовые государства в мире закупают отечественные продукты услуги на уровне 90%. Для примера, США ежегодно закупает товаров и услуг на приблизительно 600 млрд долларов, из них только 5% — это товары и услуги иностранного производства. Более того, уже новый президент США Байден 25 января подписал специальный приказ, по которому предусматривается повышение уровня локализации. Борется даже с этими 5%. В мире 5-7%. Но не в Украине», - рассказывает Бортник.

Он отмечает, что прошлом году Украина закупила товаров и услуг на сумму около 650 млрд грн, из которых аж 38% —товары и услуги иностранного производства. Таким образом, наша страна ежегодно дотирует иностранные бизнесы и, соответственно, иностранную экономику на 250 млрд грн и создает в них рабочие места.

«Конечно, это не устраивает украинскую промышленность, хорошо, что на эту проблему обратили внимание украинские политики», - добавляет Бортник.

Ранее Politekaсообщала, что экономист Кущ заявил, что Азии осталось достичь технологического преимущества для полного доминирования.

Также Атаманюк заявил, что европейские предприятия получают прибыль за ссчет работы украинских мигрантов.