Совет национальной безопасности и обороны Украины должен предоставить доказательства финансирования закрытых украинских телеканалов Россией и неподконтрольными территориями.
Об этом заявил политический эксперт Андрей Вигиринский в эфире «Знай24».
«По идее, если мы говорим о национальной безопасности, мы должны увидеть доказательства. Действительно ли незаконные операции, торговля углем или чем-то там с ОРДЛО, перечисление денежных средств», - сказал он.
Вигиринский задается вопросом, имели ли возможность СНБО предоставить людям эту информацию.
«Имели ли возможность представители СНБО нам эту информацию предоставить? Я думаю, да. Если бы они имели эти доказательства», - добавил он.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полякова после скандала с Кароль заинтриговала новым выпадом: "Сегодня будут страшные..."
Данилко попал в неловкую ситуацию с Каменских на шоу «Маска», видео конфуза: «Ты меня…»
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Напомним, Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал закрытие телеканалов в Украине.
Ранее руководитель штаба «Нацкорпуса» рассказал об информационном пространстве в ОРДЛО.