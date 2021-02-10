Совет национальной безопасности и обороны Украины должен предоставить доказательства финансирования закрытых украинских телеканалов Россией и неподконтрольными территориями.

Об этом заявил политический эксперт Андрей Вигиринский в эфире «Знай24».

«По идее, если мы говорим о национальной безопасности, мы должны увидеть доказательства. Действительно ли незаконные операции, торговля углем или чем-то там с ОРДЛО, перечисление денежных средств», - сказал он.

Вигиринский задается вопросом, имели ли возможность СНБО предоставить людям эту информацию.

«Имели ли возможность представители СНБО нам эту информацию предоставить? Я думаю, да. Если бы они имели эти доказательства», - добавил он.

Напомним, Politeka сообщала, что Чаплыга прокомментировал закрытие телеканалов в Украине.

Ранее руководитель штаба «Нацкорпуса» рассказал об информационном пространстве в ОРДЛО.