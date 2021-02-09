Историю о закрытии трех телеканалов можно рассматривать под разными углами.
Один из возможных взглядов предлагает политический обозреватель Михаил Чаплыга в программе «Чаплыга без вопросов».
«Многие рассказывают: каналы закрыл, потому что там, например, идёт критика власти, а из-за этого падают рейтинги. Абсолютно верно, но ключевое – не это. Очень многие президенты ненавидят СМИ – да, собственно, всякая власть ненавидит СМИ, которые её критикуют. А СМИ только тогда и может быть интересным, когда оно критикует власть, ведь позиция самой власти и так слышна из каждого утюга», - говорит он.
Но СМИ закрывают не поэтому. Вы можете критиковать власть, но если она попытается вас закрыть – тут же на вашу защиту выступят послы, да и другие подобные деятели, и заявят, что идёт борьба со свободой слова.
«Когда же возникают те условия, в которых СМИ закрывают? Возникают они тогда, когда вы начинаете щекотать реальных хозяев», - считает он.
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Ранее, как сообщает Politeka, Михаил Чаплыга рассказывал о том, как глобализм стирает идеологическую грань между ведущими американскими партиями.