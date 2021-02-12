Обнаруженная в ЮАР мутация коронавируса нового типа оказалась стойкой к антителам, что может снизить эффективность разработанных в настоящее время вакцин.

Об этом в своем новом блоге рассказывает экономист Руслан Бизяев.

«Новая мутация коронавируса, получившая обозначение 501Y.V2, «ускользает» от антител, которые вводятся при помощи плазмы крови от ранее выздоровевших людей. Ведутся исследования, насколько разработанные вакцины смогут справиться с такой мутацией, возможно ли повторное заражение», - говорит Руслан Бизяев, ссылаясь на статью группы южноафриканских ученых из трех университетов.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бизяев заявил, что Европа форсирует переход на альтернативную водородную энергетику.

Также ранее Руслан Бизяев заявил, что искусственный интеллект и роботизация на глазах становятся частью нашего повседневного существования.