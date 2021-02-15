Соединенные Штаты Америки хотят подарить Украине холодильник для перевозки вакцин от COVID-19, будто наша страна приравнивается к сельскому магазинчику, которому корпорация “Coca-Cola” подарила оборудование для своей продукции.

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Первая экономика мира, Соединенные Штаты Америки, дарит нам холодильник для перевозки вакцин. Это приравнивается наша страна к какому-то сельскому магазинчику, которому корпорация “Coca-Colа” ставит свой холодильник для того, чтобы там продавалась их продукция. В плане рядового предпринимателя на селе - можно с этим согласиться. Где-то это для него поддержка. Но когда на уровень рядового предпринимателя сельской местности ставится государство, которое находится в середине Европы - то это вопрос точно не к Америке”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он отметил, что это вопрос к нашему правительству, которое довело страну до такого состояния.

“Вы помните, когда западная Украина полыхала в пожарах и когда Германия в качестве гуманитарной помощи подарила нам пожарную цистерну. То есть, даже не машину пожарную, а пожарную цистерну. Спасибо, что не ведро воды. Или пустое ведро для воды”, - подчеркнул экономист.

По его словам, принимая автоцистерны, резиновые лодки или холодильники - мы показываем себя как люди, которые могут это принять и нуждаются в этом.

Напомним, как сообщала Politeka , Украина имеет ограниченные возможности для хранения вакцин от коронавируса , поскольку некоторые из них должны храниться при температуре -70 градусов.