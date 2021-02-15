В 1990-тые годы Украина производила плавсредства любого класса, а сейчас ей дарят даже 70 надувных лодок.

Об этом в своем блоге сказал экономист Юрий Атаманюк.

“Нам подарили 70 надувных лодок и министр иностранных дел рассказывает о какой-то сумасшедшей поддержке нас внешними партнерами и о дипломатической победе Украины в связи с тем, что вот нас так уважают, так любят и ценят, что нам подарили 70 лодок. Дорогие мои, а вы знаете, что на вооружении флота Китайской Народной Республики находится авианосец под названием “Ляонин”. И вот этот авианосец под названием “Ляонин” когда-то был авианосец под названием “Рига”, а потом “Варяг”. И строился он в 1990-ые годы, с 1990 по 1993, в Николаеве на судоверфи. То есть, наши судостроительные заводы могли производить плавсредства любого класса и любого оснащения по самым последним технологиям”, - сказал Юрий Атаманюк.

Он напомнил, что первый президент Украины Леонид Кравчук, как говорят, продал самый большой в мире Черноморский флот.

“А как следствие, когда нет флота, то и нет обслуживания его. То нет профилактических ремонтов и нет, скажем так, финансирование за счет работы транспортных судов для строительства, для восстановления дальнейших процессов в этом направлении”, - добавил экономист.

Также Politeka сообщала, что Верховная рада приняла во втором чтении законопроект “О внутреннем водном транспорте” №1182-1-д, что открывает возможности для развития речного хозяйства и развития рынка речных перевозок.