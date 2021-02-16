Постоянно апеллируя к патриотизму, Муждабаев вредит самим крымским татарам. Так заявил политолог Юрий Романенко в своем блоге, а также сделал обращение к медийному сообществу.

«Очень характерно было вчера в эфире ATR - Save ATR - они каждый день устраивают такой «междусобойчик» в котором друг друга убеждают, почему необходим такой канал, что опять-таки никто не отрицает. Ради Бога, пусть этот канал существует, но пусть он будет отчитываться за бюджетные деньги и будет рентабельным, если он частный», - говорит эксперт.

Рассказывая об этой ситуации, политолог решил обратиться к медийному сообществу, которое возмущает его своей позицией к происходящему.

«Медийное сообщество, которое знает об этой ситуации, все мне тайком говорят: «Юра, мы тебя поддерживаем, ты так говоришь все эти правильные вещи, ты абсолютно прав, потому что давно нужно наказть этого подонка». Но все молчат, как мышки, некоторые даже не идут на участие в этом тендере для того, чтоб их потом эта свора не обвинила в том, что они какие-то не патриоты. Дорогие мои медийщики, я обращаюсь ко всем вам. Не будьте трусами», - заявляет Романенко.

Он объясняет, что все начинается с такой трусости и неготовности высказать свое реальное мнение, после которых становятся возможными распилы, аннексии и другие бедствия. А когда в обществе все знают, что происходит на самом деле, каждое явление или политик определенно обозначен и как это задевает интересы граждан, тогда в обществе все идет хорошо и элита может принимать правильные решения, отталкиваясь от правильной информации. Именно поэтому главная функция медиа – это называть вещи своими именами.

«Я думаю, что у ATR все в конечном итоге будет хорошо, Муждабаевв просто исчезнет с этого канала, а он будет просто нормально вещать и развивать свою информационную политику. Это казус по поводу всей нашей страны в целом, по поводу таких же лживих бюджетных «кровосисей», которые есть в политических структурах, в экономике, в лице наших олигархов или разной чиновничей сволоты», - резюмирует Романенко.

Ранее Politekaсообщала, что Романенкорассказал, как невестка и любимая секретарша Ислямова помогали любить украинский бюджет.

Напомним, Муждабаев рассказал, как Россия устраивает геноцид украинского народа в Крыму.