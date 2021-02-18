Экс-нардеп Инна Богословская в программе «Романенко. Беседы» заявила, что политика – это профессия, и в нее нужно приходить подготовленным.

По ее мнению, люди не понимают разницы между политикой и бизнесом, а она огромная.

«Бизнес дает максимальный уровень свободы в мире. Ничто столько не дает свободы, как бизнес. Политика свободу забирает. Но бизнес в возможностях ограничен, а политика в возможностях практически не ограничена», - говорит Богословская.

Экс-нардеп считает, что политика – это профессия, и к ней надо готовиться.

«У нас полностью отсутствует школа подготовки политической. Когда люди хотят что-то поменять – они должны к этому готовиться. Политика – это профессия. В ней свои законы, навыки, опыты. Нужно очень много читать. Нужно минимум 4 часа в день посвящать анализу информации, причем ты должен читать все», - сказала она.

Экс-нардеп рассказала, как однажды ее пригласили на эфир, но не назвали тему, потому что рассчитывали, что она поддержит разговор на любую тему. Тогдашний политик от выступления отказалась.

«Умение на любую тему поддержать разговор появляется благодаря тому, что каждый раз, когда ты готовишься к эфиру, – ты готовишься 5 часов. И тебе объявляют 4 темы, а ты готовишь 24. И только это дает тебе состояние абсолютного полета, абсолютной свободы», - заявила Богословская.

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